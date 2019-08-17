HDP'nin kalesi yıkıldı, HDP'nin elinden alınan belediyelere ziyaretler devam ediyor Haberi

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( ŞIRNAK -ÖZEL)- AK Partili belediyeler yatırımlarına hız verdi ŞIRNAK



- Şırnak’ın Uludere ilçesinde 4 belediyeyi büyük oy farkıyla alarak adeta HDP'nin kalesini yıkan Ak Partili belediyeler yatırımlarına hız verdi. HDP Kalesi'ni yıkarak belediye başkanlığını ele geçiren ilçe ve belde başkanlarını tebrik etmek için beraberindeki kalabalık heyetle ilçe ve bağlı beldelere gelen AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik başarılarından dolayı belediye başkanlarını tebrik etti. Şırnak’ın Uludere ilçesi ve bağlı beldelerden oluşan 4 belediyeyi büyük oy farkıyla kazanan Ak Parti belediyeleri yatırımlarına hız verdi. Hem tebrik amaçlı hemde bayramlarını kutlamak için Şırnak il merkezinden ilçeye giden Ak Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki 100 araçlık konvoy Uludere ilçesine geldi. Burada Ak Parti ilçe başkanlığında bayramlaşan partililer daha sonra yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek’i tebrik eden heyet Ürek'e plaket takdim etti. Uludere Kaymakamı M. Fatih Yakınoğlu’nu da ziyaret eden heyet, Hilal ve Şenoba belde belediyelerini de ziyaret edip bir süre görüşme gerçekleştirdi. Uludere’de açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik Şırnak ve Uluderelilere müjde verdi. Birlik, "Ankara’da temaslarımız sürüyor. Şırnak’ta 4 belediyeyi alan Uludere halkına çok teşekkür ederim. Bizler sizler için çalışıyoruz. Allah’ın izniyle bir çok proje onaylandı ve hayata geçti geçiyor. Şırnak Uludere yolu en kısa zamanda yapılacak. Uludere’ye bir sınır kapısı açılması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"HDP bu halka çok zulüm yaptı" Ak Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise HDP'nin bu halka çok zulüm yaptığını söyledi.



Erkan, "HDP bu halka çok zulüm yaptı. Herkes bunu iyi bilsin bizim için bugün çok anlamlı ve özel bir gün çünkü Uludere ilçesi terörden çok mağdur olan bir ilçemiz, halk iradesini hem huzurdan hemde hizmetten yana kullandı. Ak Partili belediyenin seçilmiş olması artık bu halkın huzura kardeşliğe ve dostluğa inancının ve ihtiyacının pekiştirilmesidir. Hem gururluyuz hem mutluyuz. Biz elimizden geldiği kadar en güzel hizmeti vermeye çalışacağız. Göreve başladığımız günden beri ilk hedefimiz huzur ve sonrada hizmetti. Ak Parti’nin kazanmadığı belediyelerde HDP'ye oy vermedi diye işten çıkarılanlar var. Bu halkın iradesini elinden alan HDP’ye sesleniyorum. Artık bu halka ihanet etmekten vazgeçsinler’’ diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise yoğun bir çalışma içinde olduğu için tebrik etmek amaçlı Uludere’ye yeni geldiğini söyledi.



Yarka, "Belediye başkanlarımızı tebrik ederim. Bu başarının mimarı olan Uludere halkına ve Ak Parti teşkilatına teşekkür ederim. Geç oldu biraz ama ancak yetiştik yeni görevlerinde başkanlarımıza tebrik amaçlı geldim" şeklinde konuştu.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve Ak Parti İlçe Başkanı Fikret Demir gelen heyete teşekkür etti. uzun bir süre halkın dertlerini dinleyen milletvekili ve beraberindekiler akşam saatlerinde Uludere’den ayrıldı.

