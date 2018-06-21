HDP mitinglerinde terör örgütü PKK propagandası - DİYARBAKIR Video
- HDP'nin Diyarbakır mitingi - Terör örgütü lehine sloganların atılması - Diyarbakır 'daki HDP mitinginden detaylar - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması - Pervin Buldan konuşurken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasıHDP mitinglerinde terör örgütü PKK propagandası - Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen mitinglerde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası açıldı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldıDİYARBAKIR (AA) - HDP tarafından Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen mitinglerde, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası açıldı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Diyarbakır 'da İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile milletvekili adayları katıldı. Buldan, burada yaptığı konuşmada, oylarına ve sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.
Hayal ettikleri ülkeye 24 Haziran'da kavuşacaklarını savunan Pervin Buldan, şöyle konuştu:"Öyle bir Türkiye düşünün ki; HDP'nin parlamentoda güçlü bir temsiliyetin ve sevgili Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye düşünün. Böyle bir Türkiye'de yaşamak, böyle bir ülkede yaşamak hepimizin hayaliydi ama bu hayal gerçek olacak. Kimsenin kaygısı, şüphesi olmasın." - Terör örgütü elebaşının posteri açıldıMiting alanında bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası açıldı.Bazı katılımcılar da terör örgütü PKK ile posterini açtıkları elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. - CHP il yönetimi de mitinge katıldıHDP İl Başkanlığı yöneticilerinin de hazır bulunduğu mitinge, CHP il yöneticilerinin de katıldığı anons edildi.