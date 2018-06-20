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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
HDP mitinglerinde terör örgütü PKK propagandası - BATMAN

HDP mitinglerinde terör örgütü PKK propagandası - BATMAN

- HDP'nin Batman mitingi - HDP mitinginde terör örgütü PKK propagandası - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın miting alanına gelişi - Terör örgütü lehine atılan sloganlar - HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşması - Mitingden detaylar - Batman mitingiHDP'nin Batman 'da gerçekleştirdiği miting ise 19 Mayıs Şehir Stadyumu yanında gerçekleştirildi.
Buldan ve partililerin katıldığı mitingde bazı müzik grupları konser verdi.Buradaki mitingde de terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası açıldı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.Miting, partinin Batman milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

Propaganda Milletvekili Terör Örgütü Miting Alanı 

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