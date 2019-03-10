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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP mitinginde 'terör propagandası' gözaltısı - ŞANLIURFA

HDP mitinginde 'terör propagandası' gözaltısı - ŞANLIURFA

HDP mitinginde "terör propagandası" gözaltısı - ŞANLIURFA

: - HDP'nin mitinginden detaylar - Gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın konuşma yapmasıHDP mitinginde "terör propagandası" gözaltısı - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingde, aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.HDP İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birer konuşma yaptı.Mitingin ardından polis ekipleri, Sadak'ı ve beraberindeki 2 kişiyi terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis Propaganda Terör Örgütü Polis Ekipleri Trol 

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