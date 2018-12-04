Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
HDP milletvekilleri Öcalan için TBMM'de açlık grevine başladı

HDP milletvekilleri Öcalan için TBMM'de açlık grevine başladı

Buldan açıklama

Grev Milletvekili Açlık Grevi 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açlık grevine başladı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Toplantı Salonu'nda on milletvekili ile birlikte açıklama yaptı. Buldan, bugün saat 10 itibariyle 10 milletvekiliyle Meclis'te açılık grevi başlattıklarını söyleyerek, "Açlık grevimizin hedefi sevgili Leyla Güven'in Diyarbakır Cezaevi'nde 27 gündür Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğu açlık grevine destek amaçlı yapıyoruz. En fazla konuşması, konuşulması gereken yer Meclis'tir. Bu sorun sadece Leyla Güven'in sorunu değildir, bu sorun sadece HDP'nin sorunu değildir, bu sorun Türkiye'nin sorunudur" diye konuştu.
Açlık grevlerinin sonuca ulaşmasını talep ettiklerini belirten Buldan, "Tecridin kalkmasıyla Türkiye'nin geleceği, yarınları açısından, Türkiye'nin barışı ve demokrasisi açısından önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yarın akşam 7 gibi eylememizi sonlandıracağız. Bu direniş başka mekanlarda da devam edecek" ifadelerini kullandı. Açlık grevine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, İzmir Milletvekili Sibel Kemalbay Pekgözegü, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Dirayet Dilan Taşdemir, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Muş Milletvekili Şevin Coşkun katılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
CHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde GerginlikCHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı