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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı Haberi

HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı Haberi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin salona gelişi

İl Kongresi Terör Örgütü 

-Salondan detaylar
-HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin konuşması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a bir kez daha 'sayın' diye hitap etti.Partisinin Tunceli il kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bölücü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' diye hitap etti. "Kürt sorununun çözümünün nereden geçtiğini defalarca söyledik" diyen Temelli, "Bu meselenin çözümü İmralı’dan geçer. Sayın Öcalan her görüşmede meseleyi bütün ayrıntılarıyla ele alıp bütün meseleyi nasıl çözüleceği yaklaşımlarıyla aslında sadece Türkiye için değil, Ortadoğu, hatta küresel dinamikler açısından çok önemli önermelerde ve tezlerde bulundu" dedi.

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