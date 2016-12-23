HDP'li Pervin Buldan adliyeden ayrıldı İzle



Iğdır Ceza Mahkemesi'nin zorla getirme kararı verdiği HDP'li Pervin Buldan, bu sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi. İfadesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan HDP'li Pervin Buldan, ' ' Bugün talimatla duruşmam vardı ancak ifade vermeyeceğimizi de beyan ettik daha önce duruşmaya gelmeyeceğimizi biliyorlardı. Gelip evden beni zorla göz altına aldılar. Adliyeye getirildim Adliye huzuruna çıkarıldım. Ancak sordukları sorulara cevap vermedim. İfade vermeyeceğimi beyan ettim. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu belirtim. Bugün ben bu ülkede kendi ülkemizde göz altına alındım. İfade vermediğim içinde mahkeme muhtemelen davayı Iğdır'a geri gönderecek. Çünkü talimatla gelen bir dava dolayısıyla geri gönderdiler sanırım. Karar yok geri gönderildi. ' denildi. Bir basın mensubunun, ' Neden ifade verdiniz? ' sorusu üzerine HDP'li Pervin Buldan, ' Örgüt propagandası yapmaktan dolayı Iğdır' da yapmış olduğum bir konuşmadan dolayı ' şeklinde cevapladı. Buldan, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltı işlemi yapılmadığını, HDP'li Pervin Buldan'ın kendisine ait araçla adliyeye gittiğini açıkladı.

