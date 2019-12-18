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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı - MUŞ

HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı - MUŞ

- Muş Adalet Sarayı'nın görüntüsü - Bulanık Belediye başkanı Adnan Topçu'nun adliyeye getirilmesi - Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş'ın adliyeye getirilmesi - Polis ekiplerinin adliye çevresinde güvenlik önlemleri alması Muş 'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandıMUŞ (AA) - Muş 'un Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve meclis üyesi Mahmut Yalçın ile Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bulanık Belediye Başkanı Topçu ve Varto Belediye Başkanı Baytaş "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Diğer şüpheliler Kesik, Saruca ve Yalçın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Meclis Üyesi Terör Örgütü Irak Trol 

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