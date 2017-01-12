Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
12 Ocak 2017 Perşembe günü yayınlandı
HDP'li Başaran rezil oldu Haberi
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin önerisi hakkında konuşma yaptı. Konuşması sırasında hükümeti eleştirmek isterken rezil oldu.
HDP'li Başaran, hükümeti sosyal medyada montajlanan bir ekran görüntüsü üzerinden vurmak istedi.
Ancak görüntünün gerçek olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı.
CHP'Lİ VEKİL DE O TUZAĞA DÜŞMÜŞTÜ
Aynı görüntü üzerinden CHP'li Selina Doğan'da hükümeti eleştirmeye çalışmış, sosyal medyada dalga konusu olmuştu.