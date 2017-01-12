HDP'li Başaran rezil oldu



HDP'li Başaran, hükümeti sosyal medyada montajlanan bir ekran görüntüsü üzerinden vurmak istedi.



Ancak görüntünün gerçek olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı.



CHP'Lİ VEKİL DE O TUZAĞA DÜŞMÜŞTÜ



Aynı görüntü üzerinden CHP'li Selina Doğan'da hükümeti eleştirmeye çalışmış, sosyal medyada dalga konusu olmuştu.



