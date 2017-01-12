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12 Ocak 2017 Perşembe günü yayınlandı
HDP'li Başaran rezil oldu

HDP'li Başaran rezil oldu

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin önerisi hakkında konuşma yaptı. Konuşması sırasında hükümeti eleştirmek isterken rezil oldu.

Selina Doğan Hdp Milletvekili Ayşe Acar Başaran 


HDP'li Başaran, hükümeti sosyal medyada montajlanan bir ekran görüntüsü üzerinden vurmak istedi.

Ancak görüntünün gerçek olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı.

CHP'Lİ VEKİL DE O TUZAĞA DÜŞMÜŞTÜ

Aynı görüntü üzerinden CHP'li Selina Doğan'da hükümeti eleştirmeye çalışmış, sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

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