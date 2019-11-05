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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
HDP Grup Toplantısı

HDP Grup Toplantısı

Buldan konuşma

( ANKARA )- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:- "Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz" ANKARA

Mazlum Cesar 


- Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz” dedi.
Buldan,’nda konuştu.
Buldan, HDP’yi çökertmeye çalışanlara için vermeyeceklerini belirterek, “HDP’yi çökertmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. HDP düşmedi, düşmeyecek. Bizler de diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Biat etmedik, etmeyeceğiz. HDP var oldukça umut da cesaret de zafer de yaşanmaya devam edecektir. HDP'siz bir siyaset hayali kuranlar bilsin ki mazlum halklarımızın hayali gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı. Buldan şöyle konuştu: "Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz.
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