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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
HDP Grup Toplantısı

HDP Grup Toplantısı

Temelli konuşma

Tezkere Samimiyet Fakülte Faşizm İşgal 

-Genel detay

( ANKARA )- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:- “Uluslararası tolum nezdinde kabul edilirliği olmayan savaşın işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz” ANKARA

- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Uluslararası tolum nezdinde kabul edilirliği olmayan savaşın işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz” dedi.
Temelli,’nda konuştu.
Temelli, Suriye operasyonuna karşı çıkarak, “Bu savaşı istemiyoruz. Bu savaşı isteyenlere kaşı barış irademizi ortaya koymazsak, savaşın yıkımı üstümüze olacak. Felaketin bedelini çocuklarımız ödeyecek. Uluslararası tolum nezdinde kabul edilirliği olmayan savaşın işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz” diye konuştu.
Temelli şöyle konuştu:“İşgal niyetimiz yok diyor. Niyetiniz yoksa eğer bu hazırlıklar nedir? Afrin’den sizi biliyoruz. İşgal niyetiniz yok, okul, fakülte açıyorsunuz. Şimdi de aynı şeyi Fırat’ın doğusu için tasarlamaktalar. Bu savaş Ortadoğu’nun yüz yıllık geleceğini yok eder. Yüz yıl önce yaşadığımızı yine yaşarız."Tezkereler konusunda Temelli, “Tezkereler samimiyet testidir. Demokrasiden yana mısın, faşizmden barıştan yana mısınız, savaştan yana mı? Meclis tezkerelere ‘evet’ diye diye bak ne hale geldi? Bu tezkereler artık ‘hayır’ deme zamanı geldi. Bir kez daha tezkereye ‘evet’ derseniz suça ortak olacaksınız” ifadelerini kullandı.
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