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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli, taziye ziyaretine bulundu - TUNCELİ

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, taziye ziyaretine bulundu - TUNCELİ

- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli 'de - Sezai Temelli'nin taziye ziyareti - Patlamada hayatını kaybeden çocukların ailesinden detaylar - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamalarıHDP Eş Genel Başkanı Temelli Tunceli 'de - Temelli, Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulunduTUNCELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesini ziyaret etti.İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan ailenin evine gelen Temelli ve beraberindekiler, aile ve köylüler tarafından karşılandı.Hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye ile babası Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileyen Temelli, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.Temelli, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin tarifi olmayan bir acı yaşadığını söyledi.

Çocukların iyi bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Temelli, "İki, üç, dört ve beş yaşında çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli." dedi.
Temelli ve beraberindeki heyet, 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Başsağlığı Öğretmenler Teröristler Taziye Ziyareti Basın Mensupları 

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