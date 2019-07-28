HDP Eş Genel Başkanı Temelli, taziye ziyaretine bulundu



Çocukların iyi bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Temelli, ' İki, üç, dört ve beş yaşında çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli. ' dedi.

Temelli ve beraberindeki heyet, 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

