HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 'HDP üçüncü parti olmuştur' - ANKARA
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: "HDP üçüncü parti olmuştur" - ANKARA - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri - HDP Basın Toplantısı - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasıHDP Yönetiminden "seçim sonucu" değerlendirmesi - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Bu seçimin kazananı HDP olmuştur" - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Kasım 2015 seçimleri ile karşılaştırıldığında, toplamda oy artışımız 725 bindir. İstanbul ve İzmir'de 7 Haziran 2015 seviyesinin üzerine çıkılmış ve HDP üçüncü parti olmuştur" - "Üzülerek belirtelim ki, Kürt illerinde istenen düzeye erişilememiş ve 120 bin civarında bir oy kaybımız olmuştur"ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu seçimin kazananı HDP olmuştur. Her türlü olanaksızlıklara ve engellemelere rağmen yüzde 10 seçim barajını aşarak, parlamentoya 67 milletvekili kazandıran bir parti olarak HDP bu seçimde büyük bir başarı elde etmiştir." dedi. HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sezai Temelli parti genel merkezinde 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Önemli bir seçim sürecinin yaşandığını, seçimlerden sonra yapılan toplantılarda bu süreci masaya yatırdıklarını aktaran Buldan, kendilerine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.Her seçimin bir kazananı bir de kaybedeni olduğuna dikkati çeken Buldan, "Bu seçimin kazananı HDP olmuştur. Her türlü olanaksızlıklara ve engellemelere rağmen yüzde 10 seçim barajını aşarak, parlamentoya 67 milletvekili kazandıran bir parti olarak HDP bu seçimde büyük bir başarı elde etmiştir." diye konuştu. Barajın geçilmesiyle insanların HDP'siz bir parlamento istemediği mesajını verdiğini altaran Buldan, bundan sonra kendilerini parlamentoda önemli görev ve sorumlulukların beklediğine dikkati çekti. - "Toplamda oy artışımız 725 bin"Sezai Temelli de ortak basın açıklamasını okudu.24 Haziran seçimlerinin OHAL'de yapıldığını belirten Temelli, "Tüm bunlara rağmen HDP barajı aşmıştır. HDP, hem oy oranı hem de parlamento içi dağılım açısından Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını da isteyen Temelli, şöyle devam etti:"Sayısal verilere dair ilk değerlendirmelerimizin ortaya koyduğu tablo, önümüzdeki günlerde neler yapmamız gerektiğine dair bizlere ışık tutmaktadır. Kasım 2015 seçimleri ile karşılaştırıldığında, toplamda oy artışımız 725 bindir. İstanbul ve İzmir’de 7 Haziran 2015 seviyesinin üzerine çıkılmış ve HDP üçüncü parti olmuştur. Keza diğer batı metropollerinde ve illerinde de ya 7 Haziran'ın ya da 1 Kasım'ın üzerinde sonuçlar alınmıştır. 1 Kasım’da vekil kaybettiğimiz Antalya ve Kocaeli'nde bu kayıp telafi edilmiş, ilk kez vekil çıkardığımız Hatay'da büyük bir başarıya imza atılmıştır. Hala HDP'nin bir Türkiye partisi olamadığı iddiasında bulunanlara bu tabloya bakmalarını salık veririz." - "120 bin civarında bir oy kaybımız oldu"Temelli, Doğu ve Güneydoğu illerindeki oy oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Ancak üzülerek belirtelim ki, Kürt illerinde istenen düzeye erişilememiş ve 120 bin civarında bir oy kaybımız olmuştur." dedi. Oy kaybının büyük bölümünün iç göçlerden kaynaklandığını ileri süren Temelli, buralarda başarılı bir sonuç elde edememiş olmalarını eksiklik olarak görüp, buna ilişkin değerlendirme yapacaklarını anlattı.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Buldan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayıp aramadığına ilişkin bir soru üzerine, Bakan Soylu'nun dün kendisini aradığını, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nde yaşanan olayla ilgili HDP'yi hedef gösterip, tehdit ettiği iddiasında bulundu.Bunun, "talihsiz" bir konuşma olduğunu savunan Buldan, söz konusu olayın kim ve kimler tarafından yapıldıysa ortaya çıkarılmasını ve bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.Temelli ise Ağrı'daki olayı kınadıklarını belirterek, Soylu'nun seçim kampanyası süresince HDP ile uğraştığını öne sürdü.Seçimlere 15 gün kala kararsızların sayısının çok yüksek olduğunu belirten Temelli, HDP'nin bu kararsızlardan ve Batı'dan oy aldığını ileri sürdü.HDP'nin etkin olduğu bölgelerdeki MHP'nin oy artışına ilişkin olarak da Temelli, "Ben buna garnizon etkisi diyorum. Garnizon bölgelerinde oyların arttığını görüyoruz. Bunun da da ayrıntılı çalışmasını yapacağız." ifadesini kullandı.Temelli, sandıklara itirazlar olup olmadığına ilişkin bir soruya da, Hakkari başta olmak üzere itiraz ettikleri sandıklar olduğunu, bunlarla ilgili de hukuki prosedürün sürdüğünü kaydetti.