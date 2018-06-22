HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 'HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız' - TUNCELİ
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: "HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız" - TUNCELİ - HDP'nin Tunceli mitingi - Miting alanından ve vatandaşlardan detay görüntüler - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Temelli: - "Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız"TUNCELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız." dedi. Temelli, partisince Tunceli 'de Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimler'inin önemine değindi.HDP'nin önünün kesilmek istendiğini ifade eden Sezai Temelli, hükümeti eleştirdi. Temelli, seçimlerde oylarına sahip çıkacaklarını anlatan Temelli, "Oylarımıza sahip çıkarak oyunları oylarımızla bozacağız." ifadesini kullandı.HDP'nin barajın altında kalıp Meclis dışında bırakılmak istendiğini savunan Sezai Temelli, "Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız." diye konuştu. Mitingde daha sonra HDP'nin Tunceli milletvekili adayları tanıtıldı.