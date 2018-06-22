Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 'HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız' - TUNCELİ

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 'HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız' - TUNCELİ

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: "HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız" - TUNCELİ - HDP'nin Tunceli mitingi - Miting alanından ve vatandaşlardan detay görüntüler - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Temelli: - "Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız"TUNCELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız." dedi.
Temelli, partisince Tunceli 'de Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimler'inin önemine değindi.HDP'nin önünün kesilmek istendiğini ifade eden Sezai Temelli, hükümeti eleştirdi.
Temelli, seçimlerde oylarına sahip çıkacaklarını anlatan Temelli, "Oylarımıza sahip çıkarak oyunları oylarımızla bozacağız." ifadesini kullandı.HDP'nin barajın altında kalıp Meclis dışında bırakılmak istendiğini savunan Sezai Temelli, "Kadınlar, gençler omuz omuza vererek 24 Haziran'dan sonra demokrasinin, barışın, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız." diye konuştu.
Mitingde daha sonra HDP'nin Tunceli milletvekili adayları tanıtıldı.

Hükümet Milletvekili Irak 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı