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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: ''Eşit yurttaşlık temelinde herkes buluşsun'' - VAN

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: ''Eşit yurttaşlık temelinde herkes buluşsun'' - VAN



: - HDP'nin Van mitingi - Miting alanında ve vatandaşlardan detay görüntü - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasıHDP'nin Van mitingi - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - ''Demokratik bir anayasayı hep birlikte hayata geçirelim. Eşit yurttaşlık temelinde herkes buluşsun''VAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ''Demokratik bir anayasayı hep birlikte hayata geçirelim. Eşit yurttaşlık temelinde herkes buluşsun.'' dedi.
Temelli, partisince Van 'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde, yarın herkesin sandık başına giderek oy kullanmasını istedi.Oy kullanarak geleceğe sahip çıkılması gerektiğini belirten Temelli, "Demokratik hakkımız olan seçme hakkını hep birlikte kullanacağız. Hep beraber oyumuza sahip çıkacağız." dedi.
Türkiye'de bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu savunan Temelli, şöyle konuştu:"Demokratik bir anayasayı hep birlikte hayata geçirelim. Eşit yurttaşlık temelinde herkes buluşsun. Kimse dışlanmasın, ötekileştirilmesin. Yan yana gelelim. Alevi'si, Kürt'ü, Türk'ü ve kim varsa evrensel hukuk normlarında yan yana gelelim. Kuvvetler ayrılığını inşa edelim. İnsan haklarına tavizsiz saygı gösteren bir demokratik anayasa var edelim. İşte o zaman barışın önü açılır ve halklar bir arada çözümü var eder. O çözüm o kadar uzakta değil. O çözüm 24 Haziran'da sizin iradeniz, oylarınız ve geleceğe sahip çıkmanızladır. Bunu da hep birlikte yapacağız. Ülkenin beklediği çözümü hep birlikte var edeceğiz."Mitingin ardından HDP'nin Van milletvekili adayları tanıtıldı.

Anayasa İnsan Hakları Yurttaş Milletvekili 

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