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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: '24 Haziranda sandıklarımıza ve oyumuza sahip çıkacağız.Oyumuzu kullanıp evimize dönmeyeceğiz.Oylarımızın takipçisi olacağız'

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: '24 Haziranda sandıklarımıza ve oyumuza sahip çıkacağız.Oyumuzu kullanıp evimize dönmeyeceğiz.Oylarımızın takipçisi olacağız'

Miting alanı

Özgürlük Kürtçe Şarkı Kalaba Alabalık İran Seçimleri 

-Alana gelen kalabalık
-Vatandaşların kontrol noktalarından geçişi
-Alandaki kalabalıktan detaylar
-Kürtçe Şarkılar eşliğinde eğlenen vatandaşlar
-HDP Eş Genel Başkanı SezaiTemelli'nin halkı selamlaması
-Temell'inin konuşmasından detaylar
-Yerel Sanatçıların kürtçe şarkılar söylemesi
-Kalabalığın coşkusu
-Halay çeken vatandaşlar

( ŞIRNAK ) HDP Eş Genel Başkanı Temelli: "24 Haziranda sandıklarımıza ve oyumuza sahip çıkacağız.Oyumuzu kullanıp evimize dönmeyeceğiz.Oylarımızın takipçisi olacağız" ŞIRNAK

- Halkların Demokrasi Partisi'nin Cizre'de düzenlemiş olduğu Botan Mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli," Dost ve düşman bilsin ki kazanacağız ama mutlaka kazanacağız." dedi.
24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala partilerde seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Halkların Demokratik Partisi'nin seçim çalışmaları kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlemiş olduğu mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ,"24 Haziranda sandıklarımıza ve oyumuza sahip çıkacağız.Oyumuzu kullanıp evimize dönmeyeceğiz.Oylarımızın takipçisi olacağız ve seçim sonuçların kesinleşene kadar da oylarımızı takip etmeye devam edeceğiz". Konak Mahallesi yeni Toki konutları mevkiinde geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen mitinge yaklaşık Şırnak,Silopi,Cizre,İdil ve Uludere'den gelen yaklaşık beş bin kişi katıldı.
Alanda bir araya gelen binlerce kişiye hitaben konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisince Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Konak Mahallesi'nde düzenlenen Botan mitinginde yaptığı konuşmada;"Dost ve düşman bilsin ki kazanacağız ama mutlaka kazanacağız.24 Haziran'a çok az bir zaman kaldı.24 Haziran tüm bu mücadelemiz için özgürlük,barış ve demokrasi mücadelemiz için çok önemli bir tarih ve biz o tarihte sandığa giderek oyumuza,geleceğimize sahip çıkarak ve mutlaka kazanarak bu iktidardan hep birlikte kurtulacağız.24 Haziran'a giderken Türkiye halklarına,emekçilerine,kadınlarına.Bu ülkede bir arada yaşama iradesi gösteren herkese söz verdik.Dedik ki senle değişir ve biz değiştireceğiz.Hep birlikte bu iktidarı değiştireceğiz.Bu ülkenin en mağdur kesimleri gençler,kadınlar,emekçiler,çiftçiler ve esnaflardır. Tüm bu kesimler yan yana geldiğinde bu sorunları çözebiliriz "dedi.
Temelli,"24 Haziranda sandıklarımıza ve oyumuza sahip çıkacağız.Oyumuzu kullanıp evimize dönmeyeceğiz.Oylarımızın takipçisi olacağız ve seçim sonuçların kesinleşene kadar da oylarımızı takip etmeye devam edeceğiz". Temelli'nin konuşmasının ardından HDP'nin Şırnak Milletvekili Adayları da sahneye çıkarak halkı selamladı.Canlı Müzik eşliğinde devam eden miting olaysız bir şekilde sona erdi.
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