Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli - KOCAELİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli - KOCAELİ

- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması - Mitinge katılanlardan detaylarHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Hepimizin kendisini içinde bulacağı bir demokratik anayasa var edeceğiz. O demokratik anayasa üzerinde bu ülkede siyaset yükselecek, demokrasi yükselecek, hak arama yükselecek"KOCAELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Hepimizin kendisini içinde bulacağı bir demokratik anayasa var edeceğiz. O demokratik anayasa üzerinde bu ülkede siyaset yükselecek, demokrasi yükselecek, hak arama yükselecek." dedi.
Partisinin, Kocaeli 'nin İzmit ilçesindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Temelli, 24 Haziran'da demokratik siyasetin içinde sandığa, oylara ve geleceğe hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi.

Temelli, HDP olarak barajı aşacaklarını, 24 Haziran'da sandıktan HDP'nin, umudun, demokrasi ve barışın çıkacağını ifade ederek, "Emekçiler, kadınlar, gençler, Türkiye halkları, Süryaniler, Romanlar her türlü inanca sahip olanlar, Aleviler, mütedeyyinler omuz omuza vereceğiz ve bu barajı hep birlikte yıkacağız." diye konuştu.
Türkiye'de Kürt sorununun olduğunu ve bu sorunu kendilerinin çözeceğini ileri süren Temelli, şöyle konuştu:"Kürt sorununu çözerek aslında Türkiye'nin demokrasi sorununu çözeceğiz, emek sorununu çözeceğiz, yoksulluk sorununu çözeceğiz, kadın ve gençlik sorununu çözeceğiz. Bütün bu sorunların çözümü aslında bir aradadır. Onun için bir araya geliyoruz, tüm sorunlarımızı hep birlikte çözüyoruz. İşte, 24 Haziran o yüzden önemli bir başlangıçtır."Temelli, yeni anayasanın eşit yurttaşlık temelinde olacağını belirterek, "Bu anayasa çoğulcu, özgürlükçü laikliğe dayanacak ve ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti inşa edecek." ifadesini kullandı.Bugüne kadar hep birlikte tüm teşkilatlarıyla 7 gün 24 saat çalıştıklarını dile getiren Temelli, "Şimdi son 7 gün kaldı. Bu 7 gün boyunca hepimiz müşahit olacağız ve 24 Haziran günü sandıklarımıza sahip çıkacağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Oylarımızın akıbetini takip edeceğiz." şeklinde konuştu.
Mitingde daha sonra HDP'nin Kocaeli milletvekili adayları tanıtıldı.

Cumhuriyet Özgürlük Yeni Anayasa Yurttaş Milletvekili 

İlgili Foto Galeriler
Kemal Kılıçdaroğlu'nu Koyacak Yer Bulamadılar!Kemal Kılıçdaroğlu'nu Koyacak Yer Bulamadılar!
CHP'li Aylin Nazlıaka Podyuma ÇıktıCHP'li Aylin Nazlıaka Podyuma Çıktı
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı