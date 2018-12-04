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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Adana'da

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Adana'da

- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin toplantıya katılması - Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde düzenlenen halkla buluşma toplantılarının detayları - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesi - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması: - "Yaklaşan yerel seçimler, sadece yerel seçimler olarak görülmemelidir. Buna sadece yerel seçimler çerçevesinde bakmak büyük bir yetersizliği ortaya koyar. Bu, hep birlikte gerçekleştireceğimiz bir demokrasi mücadelesidir"ADANA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yaklaşan yerel seçimler, sadece yerel seçimler olarak görülmemelidir. Buna sadece yerel seçimler çerçevesinde bakmak büyük bir yetersizliği ortaya koyar. Bu, hep birlikte gerçekleştireceğimiz bir demokrasi mücadelesidir." dedi.
Adana 'da partisi tarafından merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde düzenlenen halkla buluşma toplantılarının ardından, bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Temelli, burada yaptığı konuşmada, demokrasi, insan hakları ve hukuk konusunda taraf olanların yan yana gelmesi gerektiğini söyledi.

Temelli, farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğine işaret ederek "Artık farklılıklarımız üzerinden birbirimize karşı siyaset yapma zamanı değil. O farklılıklarımızdan güç alarak bu iktidara karşı, bu sisteme karşı mücadele etme zamanıdır. Biz bu konuda HDP olarak bütün samimiyetimizle bütün sahiciliğimizle bu mücadeleye güç katmaya en önde yürümeye hazırız." diye konuştu.
Yaklaşan yerel seçimlerin sadece bir yerel seçim olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Temelli, şöyle devam etti:"Buna sadece yerel seçimler çerçevesinde bakmak büyük bir yetersizliği ortaya koyar. Bu, hep birlikte gerçekleştireceğimiz bir demokrasi mücadelesidir. Demokrasi cephesini genişleterek, emek demokrasi güçleriyle, emekçiler, kadınlar, gençler bir araya gelerek gerçekten bu seçimlerde önemli demokrasi adımını atarsak bu iktidar için sonun başlangıcını yaratabiliriz. Yerel seçimler bu anlamıyla çok büyük bir fırsatı içinde barındırıyor. Bu fırsatı el birliğiyle hayata geçirebiliriz. "Temelli, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamasına tepki göstererek, kararın kendileri için çok üzücü olduğunu kaydetti.

Sivil Toplum Kuruluşu Yerel Seçimler Hapis Cezası Terör Örgütü Yerel Seçim 

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