Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Iğdır'da

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Iğdır'da

- Kütüphane açılışından detaylar - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması - Buldan: - "HDP olarak yerel seçimlerde oluşturulan ittifakların karşısında Halkların Demokratik Partisinin halklarla kurmuş olduğu ittifak olacaktır"IĞDIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP olarak yerel seçimlerde oluşturulan ittifakların karşısında, Halkların Demokratik Partisinin halklarla kurmuş olduğu ittifak olacaktır." dedi.
Buldan, partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Iğdır 'da, Iğdır Belediyesi tarafından Asri mezarlık yanında yapılan Ahmedi Hani Kütüphanesinin açılışını yaptı.Açılışın ardından partisince Karadeniz Sokak'ta düzenlenen açık hava toplantısına katılan Buldan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde Iğdır 'ın kendileri için stratejik açıdan önemli taşıdığını söyledi.

Yerel seçimlerde yapılan ittifaklara da değinen Buldan, şunları kaydetti:"Yerel seçimlerde oluşturulan ittifaklar karşısında, en değerli en onurlu ittifak, Halkların Demokratik Partisinin, halkların kurmuş olduğu ittifaktır. Halkların Demokratik Partisi Iğdır 'da da Kürtlerle, Azerilerle, Terekemelerle, Türklerle, kadınlarla ve gençlerle kurmuş olduğu ittifaktır. Bu ittifak bizleri huzura erdirecektir, bizleri düzlüğe çıkaracaktır. O yüzden değerli arkadaşlar 31 Mart tarihine kadar gece gündüz demeden çalışacağız, adeta seferberlik ilan edeceğiz. Her eve gireceğiz, herkesin elini mutlaka tutacağız."

Strateji Yerel Seçimler Toplantı Yerel Seçim 

İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii ZirvesiBeştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Erdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına KatıldıErdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına Katıldı
Erdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine KatıldıErdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı