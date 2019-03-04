Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Yüksekova'da - HAKKARİ

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Yüksekova'da - HAKKARİ

- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Yüksekova'da partilileri selamlaması - Pervin Buldan'ın konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Buldan Hakkari 'de - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Diğer partilere oy verecek insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim"HAKKARİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Diğer partilere oy verecek insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim." dedi.
Hakkari 'de partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Buldan, yaptığı konuşmada, kentteki coşku ve kararlılığın sandığa yansıyacağını dile getirdi.Parti olarak büyük umutlarla yola çıktıklarını belirten Buldan, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde Hakkari 'den de büyük bir beklentimiz var." diye konuştu.
Hakkari halkına inandıklarını söyleyen Buldan, "Diğer partilere oy verecek olan insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim. Bu vesileyle Hakkari 'de en az yüzde 90 oranıyla büyük bir başarının altına hep birlikte imza atalım." ifadesini kullandı.Buldan, daha sonra Yüksekova ilçesine geçerek seçim bürosunun açılışına katıldı.

Yerel Yönetimler Yerel Yönetim 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teCumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı