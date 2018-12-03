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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
HDP'den ittifak sinyali

HDP'den ittifak sinyali

Parti pankartının görüntüsü

Politika Basın Toplantısı Yerel Seçimler Toplantı Yerel Seçim 

-Temelli ve HDP'lilerin görüntüsü
-Temelli'nin açıklamaları

( MERSİN )- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:- "Yerel seçimlerde tek başına kazanması zor olan illerde iktidarı ve 'Cumhur İttifakı'nı geriletmek amacıyla ortak çalışmalar sürdüreceğiz. Mersin ve İstanbul özelinde bu türden çalışmalarımız var" MERSİN

- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirterek, "Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" dedi.
Partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Temelli, "Bütün yerellerde fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalara bağlı olarak raporlarımız oluştu, komisyonlarımız kuruldu. Her yerde seçime girmek tabi bizim seçim politikamız ama şunu da belirtmekte yarar var. İstisna teşkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek başına kazanma olanağının olmadığı yerlerde yan yana gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak seçenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

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