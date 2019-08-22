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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
'HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor'- MARDİN

'HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor'- MARDİN

"HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor" - MARDİN - Bedii Alğaç'ın açıklaması"HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor" - Mardin ’in Midyat ilçesinde HDP'den belediye meclis üyesi seçilen Bedii Alğaç, partisinden istifa etti - Alğaç: - "HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor. Vatan, millet ve memlekete hizmeti anlayışı yok, partide etnik köken siyaseti yapılıyor"MARDİN (AA) - Mardin ’in Midyat ilçesinde HDP'den belediye meclis üyesi seçilen Bedii Alğaç, partisinin siyaset anlayışına tepki göstererek, istifa etti.Alğaç, Anıt Park Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, üyesi olduğu HDP'den 31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediye meclis üyesi seçildiğini söyledi.

Millete ve devlete hizmet etmek inancıyla HDP'den meclis üyesi adayı olduğunu ancak seçimden sonra geçen sürede partisinin siyaset anlayışıyla çeliştiğini fark ettiğini belirten Alğaç, şöyle konuştu:"HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor. Vatan, millet ve memlekete hizmeti anlayışı yok. Partide etnik köken siyaseti yapılıyor. Siyaset anlayışım vatanım ve milletim için çalışmaktır. Ayrıştıran, bölen ve etnik köken siyaseti yapanları siyaset anlayışıma aykırı buluyorum. Bundan dolayı HDP'de siyaset yapmam imkansız hale gelmiştir."

İstifa Belediye Meclis Üyesi Meclis Üyesi Etnik Köken 

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