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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Hazine Bakanı Albayrak: “Nazilli’den müthiş bir enerji aldım” Haberi

Hazine Bakanı Albayrak: “Nazilli’den müthiş bir enerji aldım” Haberi

Bakan Albayrak'ın karşılaması

Vergi Dairesi Hatıra Fotoğrafı Alabalık Şahit İş Dünyası 

-Belediye Makamı ziyareti
-Açıklama

( AYDIN )- Hazine Bakanı Albayrak Aydın’a geldi AYDIN

- Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’ın Nazilli ilçesine gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nazilli Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Nazilli’den müthiş bir enerji aldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçim çalışmaları kapsamında geldiği Aydın’da ilk olarak Nazilli Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye meydanında coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Bakan Albayrak, vatandaşları selamlayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret eden Bakan Albayrak, sonrasında Merkez Koca Camii’nde Cuma Namazı kıldı. Bakan Albayrak Belediye Başkanlığı makamında yaptığı açıklamada, “Anadolu ziyaretlerimiz kapsamında bugün Nazilli’ye geldik. Nazilli’de hem vergi dairesi açılışımız var, hem de iş dünyası ile görüşmelerimiz olacak. Ama Nazilli’de bir başkanımızın yanına uğrayalım dedik. Özellikle Cumhur İttifakı noktasında Nazilli’de müthiş bir enerji var. Başkanımızın temsil ettiği hem liderlik ve yöneticilikte Nazilli’deki başarı hikayesi, hem de son dönemdeki Cumhur İttifakının ne kadar büyük bir enerji taşıdığına ben bugün Nazilli’de şahit oldum. Bu vesile ile hem Haluk Başkanımız, hem de Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş’a destek olmak, başarılar dilemek, hem de Aydın’da özellikle Nazilli’yi ekonomik ve sosyal olarak daha iyi bir noktaya taşımak için istişarede bulunmak için bugün buradayız. Nazilli’den müthiş bir enerji aldık. Buradan Aydın’ın Efeler ilçesine geçeceğiz. İnşallah Aydın’da güzel programlar gerçekleştireceğiz” dedi.

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