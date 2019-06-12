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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvan Hakları Araştırma komisyonu Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinledi

Hayvan Hakları Araştırma komisyonu Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinledi

Kinsun açıklama

İngiltere Misyon 2008 Yılı Evcil Hayvan Hayvan 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinledi. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinlemek üzere TBMM’de toplandı. Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kinsun, komisyona bilgi verdi. Kinsun, Orman Bakanlığı ve belediyelerin denetim yaptıkları mağazalarında hayvanların çipli, karneli olmaması durumunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Sokaktan alalım, sahiplendirelim noktasında aktif rol oynayamıyoruz. Bunun da önünün açılmasını istiyoruz. Japonya, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde evcil hayvan mağazalarındaki standartlarla karşılaştırdığımızda Türkiye’deki standartlar inanılmaz iyi düzeyde. Macaristan, Letonya gibi ülkelerde evcil hayvanlar kafesler içinde sahiplendiriliyor. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Her meslekte yanlış yapanlar mevcut. Ama özellikle 2004’ten sonra İstanbul için çok ciddi denetimler var. En kötü yerler bile kendini geliştirmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. Mağazalarda sahiplendirme olmaması konusunda ise Kinsun, “Avusturya’da 2008 yılında evcil hayvan sahiplendirmesi yasaklanıyor. Bu yasaklamanın ardından satıcılar sokakta, arabalarda sahiplendirme başlıyor. Takip, sahiplendirme belgesi ortadan kalkıyor. Avusturya durumun farkına 11 ay sonra varıyor” şeklinde konuştu.

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