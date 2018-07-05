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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ve İstanbul milletvekili Ahmet Şık kayıtlarını yaptırdı

- Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ve İstanbul milletvekili Ahmet Şık kayıtlarını yaptırdı

Buldan konuşma

Özgürlük Temel Hak ve Özgürlükler Rejim Milletvekili Medya Çalışanları 

-Temelli konuşma
-Şık konuşma

( ANKARA ) ANKARA

- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık kayıtlarını yaptırdı. Milletvekili kayıtları TBMM şeref Holü'nde devam ediyor. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Türkiye demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından asla vazgeçmeden uzun soluklu bir mücadele yürütebilmenin koşullarını yaratabiliriz. Ülkemiz büyük kavgalar yaşadı. Bu kavgaların, sıkıntıların bitmesini gönülden temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. HDP EŞ başkanı Sezai Temelli ise Parlamenter rejimini önemine değinerek, "Burada hep birlikte demokrasi sorununu hep birlikte çözmek için buradayız" şeklinde konuştu.
HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, medya çalışanlarının sorunlarını bildiğini söyleyerek, "Eski meslektaşlarımın sesi olacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çok zor döneme girdik. Demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması alanında çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.
(AUO-BC -
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