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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı - ANKARA

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı - ANKARA

- HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki işçilerin CHP Genel Merkezine yürümesi - Slogan atan işçiler - Güvenlik ekiplerinden detaylar - CHP Genel Merkezinden detaylar - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın CHP Genel Merkezine siyah çelenk bırakması - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması - Çelenkten detayANKARA (AA) - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.
Mahmut Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. (3)

Siyah Çelenk Irak 

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