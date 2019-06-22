HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı - ANKARA
- HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki işçilerin CHP Genel Merkezine yürümesi - Slogan atan işçiler - Güvenlik ekiplerinden detaylar - CHP Genel Merkezinden detaylar - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın CHP Genel Merkezine siyah çelenk bırakması - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması - Çelenkten detayANKARA (AA) - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. Mahmut Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. (3)
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