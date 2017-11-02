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02 Kasım 2017 Perşembe günü yayınlandı
Gürkan Hacır'dan bomba iddia: İyi Parti yerel seçimlere girmeyecek

Gürkan Hacır'dan bomba iddia: İyi Parti yerel seçimlere girmeyecek

Gecenin bombası CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır'dan geldi. Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır Meral Akşener ve İyi Parti hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Meral Akşener İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu 


Gürkan Hacır İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlere girmeyeceği mesajı illettiğini iddia etti.
İyi Parti Hakkında
Partinin adı, logosu ve amaçları neler? Akşener'in önderliğindeki bu yeni siyasi oluşumla ilgili ayrıntılar son dakikaya kadar sır gibi korundu. Partinin kurucu üyeleri için Salı akşamı bir yemek verildi. Partinin logosunu da ilk kez bu yemeğe katılan partinin kurucularından emekli SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Partinin güneş biçimindeki sarı-lacivert logosunda sekiz çizgi bulunuyor. Bu çizgilerin yeni partinin tan...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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