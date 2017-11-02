Gürkan Hacır'dan bomba iddia: İyi Parti yerel seçimlere girmeyecek

Partinin adı, logosu ve amaçları neler? Akşener'in önderliğindeki bu yeni siyasi oluşumla ilgili ayrıntılar son dakikaya kadar sır gibi korundu. Partinin kurucu üyeleri için Salı akşamı bir yemek verildi. Partinin logosunu da ilk kez bu yemeğe katılan partinin kurucularından emekli SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Partinin güneş biçimindeki sarı-lacivert logosunda sekiz çizgi bulunuyor. Bu çizgilerin yeni partinin tan...