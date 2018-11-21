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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gürcistan ve İspanya Büyükelçilerinden Erdoğan’a güven mektubu

Gürcistan ve İspanya Büyükelçilerinden Erdoğan’a güven mektubu

Erdoğan’a güven mektubu sunulması

( ANKARA ) ANKARA

Hatıra Fotoğrafı İspanya 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ve İspanya Büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.00’da Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava’yı, saat 11.45’te ise İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Gürcistan Büyükelçisi Janjgava ve İspanya Büyükelçisi Barba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Güven mektubunun sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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