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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu - MUĞLA

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu - MUĞLA

- Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu - Sahillerden detay görüntülerGüney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu - Vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih edince, plajlarda yoğunluk yaşandıMUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Muğla 'da vatandaşlar, serinlemek için sahilleri tercih etti.Tatilini geçirmek için Muğla ve turistik ilçelerine gelenler, hava sıcaklığının yükselmesiyle denize girerek serinlemeye çalıştı.Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih edenler yoğunluk oluşturdu. Akyaka'da tatilini spor yaparak geçirmek isteyenler, Akçapınar sahilinde kanoyla gezinti yaptı.Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı, denize girerek serinledi. Tatilcilerin çoğu ise İçmeler açıklarında su sporları yaparak eğlendi.Fethiye'de bayram tatilini deniz ve güneşin tadını çıkartarak geçirmek isteyenler, Ölüdeniz Plajı, Belcekız Plajı ile Kumburnu Tabiat Parkı'na gitti. Macera sevenler de bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçup Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.Bodrum ilçesinde de özellikle bayram tatili için gelen turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bodrum'da da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Hava Sıcaklığı Su Sporları Yamaç Paraşütü Bayram Tatili Kuş Bakışı 

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