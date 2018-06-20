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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gündüz inşaatta, gece seçim çalışmasında Haberi

Gündüz inşaatta, gece seçim çalışmasında Haberi

Bedirhan Güneş'in inşaatta boya yapması

İran Seçimleri Şili Milletvekili 

-Bedirhan Güneş'in türkü söylemesi
-Bedirhan Güneş ile röportaj
-Bedirhan Güneş'in de fırça ve boya kovası ile inşaata girmesi

( ZONGULDAK - HD)- HDP Zonguldak’ta her seçime aynı adayla giriyor ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan ve HDP’den Zonguldak 2. Sıra milletvekili adayı olan Bedirhan Güneş gündüz inşaatlarda çalışıp, gecede seçim çalışmalarını yürütüyor. Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Bedirhan Güneş (46) gündüz inşaatlarda çalışıp, gecede seçim çalışmaları yapıyor. Her seçimde HDP’den Zonguldak Milletvekili Adayı olan Güneş, 18 yıl önce gelip yerleştiği Ereğli’de seçim çalışmaları sırasında ters bir tepki ile karşılaşmadığını söyledi.

2015’de iki kez milletvekili adayı olduğunu anlatan Güneş “Zonguldak Ereğli’ye 2000 yılında geldim. 18 senedir Zonguldak’ta hizmet veriyorum, tabi hizmetimizin karşılığını alıyoruz. Hizmet veriyoruz derken, emekçiyiz, inşaatta çalışıyoruz. 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde HDP’den aday olmuştum. 24 Haziran seçimlerinde partim tekrar aday olmamı istedi. Benim de zaten partimle ilgili çalışmalarım devam ediyordu. Sabah inşaata geliyorum, akşam 17.00’da eve gidip, banyomu yapıp arkadaşlarla buluşup, seçim çalışmalarımızı ev ev yapıyoruz. Bu güne kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Ben inşaatta boya, seramik, alçı işlerini yapıyorum. Günlük 2-3saat uyuduğum oluyor, yorucu oluyor. Ülkemizde bazı sıkıntılar var, o sıkıntıları gidermek için elimizden geleni yapıyoruz, demokrasi mücadelesi veriyoruz. Evliyim dört çocuğum var. Çocuklarım burada doğdu büyüdü, burada okuyorlar. Ereğli’de herkes tanıyor beni, kişiliğimi biliyorlar kimseyle sıkıntı yok. Bu güne kadar sıkıntı yaşamadım” dedi.
HDP’nin Zonguldak’ta her seçimde aday gösterdiği Güneş hedefinin partisini Zonguldak ve Türkiye’de başarıya ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

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