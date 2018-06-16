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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: '(Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı) Bunu yapanlar cezasız kalkmayacak' - MALATYA Haberi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: '(Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı) Bunu yapanlar cezasız kalkmayacak' - MALATYA Haberi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "(Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı) Bunu yapanlar cezasız kalkmayacak" - MALATYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin Doğanyol ilçesine bağlı Damlı Mahallesi'ni ziyareti - Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin konuşması"Bunu yapanlar cezasız kalkmayacak" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "(Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı) Terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu. Elbette ki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak, hesabını verecek"MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu. Elbette ki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak hesabını verecek." dedi.
Bakan Tüfenkci, Doğanyol ilçesine bağlı Damlı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı, sorun ve taleplerini dinledi.Türkiye'nin tarihi bir seçime gittiğini belirten Tüfenkci, hizmetin kendi işleri olduğunu, 16 yıldır millete hizmet için yurdun her bir noktasında çalıştıklarını söyledi.

Bakan Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıya ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu:"Suruç'taki saldırı demokrasiye, insanlığa ve siyasete yakışmayan alçakça bir saldırıydı. Orada, özellikle terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu. Elbette ki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak, hesabını verecek. Adalet mekanizması çalışmaya başladı.
Hukuk çerçevesinde suçlu, suçsuz ayrımı yapılarak oradaki olayın hem faillerinin bulunması hem de bunu azmettiren ve sebep olanların yargı ve toplum vicdanı önünde cezasız kalmaması için elbette ki yargının harekete geçmesi doğru."

Silahlı Saldırı Harekete Geç Saldırı 

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