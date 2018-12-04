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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu - ANKARA

Gül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu - ANKARA

- Adalet Bakanı Gül'ün eski Adalet Bakanlarını karşılaması - Adalet Bakanı Gül ve eski Adalet Bakanlarının selamlaşması - Adalet Bakanı Gül ve eski Adalet Bakanlarının toplu fotoğraf çekimi ve detaylarGül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Adalet Bakanlarıyla bir araya geldiANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Adalet Bakanlarıyla görüştü.Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda eski Adalet Bakanlarıyla bir araya geldi.Toplantıya, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Sadullah Ergin, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Aysel Çelikel, Hikmet Sami Türk, Hasan Denizkurdu, Oltan Sungurlu, Mehmet Ağar, Fahri Kasırga ile Kenan İpek katıldı.
Görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantı Çekim 

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