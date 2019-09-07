Güçlü Türkiye için demokrasi vurgusu

-Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan açıklama

-Diyarbakır eski Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı açıklama



( İZMİR ) İZMİR



- Karaburun Bilim Kongresi'nin son gününde düzenlenen "Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar" başlıklı panelde yerel yönetimlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Karaburun Bilim Kongresi'nin son gününde büyük salondaki öğle oturumunda yürütücülüğünü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı "Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar" üst başlıklı oturuma, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır Belediyesi eski Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Karaburun Belediyesi Başkanı İlkay Girgin Erdoğan katıldı.

Dünya'da yaşanan ekonomik sorunların arkasında ekolojik sorunlar olduğunu hatırlatan Soyer, "Doğayla uyumlu bir kültüre yaslanmayan kalkınma vizyonu, önce bizim dışımızdaki diğer canlılara ve ekosisteme, sonra ekonomik açıdan dezavantajlı topluluklara ve nihayetinde o vizyonu uygulayanlara, yani herkese ve her şeye tamiri imkansız zararlar veriyor. Bu gerçeği görmek ve başka bir gelişme anlayışı benimsemek için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç yok. Derhal doğa ve birbirimiz için harekete geçmek zorundayız” dedi.

Doğayla uyumlu yaşamın İzmir’in önündeki stratejik hedeflerden biri olduğunu söyleyen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: Halkın çizdiği güzergahı takip ediyoruz. Kentsel planlamadan kırsal kalkınmaya, kültüre ve ekonomiye uzanan tüm alanlarda birçok adım atacağız. Bizleri bekleyen sosyal ve ekonomik krizlere karşı bir direnme mekanizması tesis etmek istiyoruz. Doğanın sağlığının bozuldu gezegende insan sağlığını korumak da mümkün değil. Yerel yönetimler tüm canlılara en yakın noktadan dokunabilen, sosyal, kültürel, doğal ve toplumsal yaşam alanlarının oluşmasında birinci sırada sorumlu yapılar. Ne yazık ki bu misyonu yerine getirebilecek yetkilerden belli oranda mahkumuz. Son yıllarda doğanın, tarım alanlarının, tarihsel mirasın tahrip edildiği bir anlayışı yaşıyoruz. Doğanın işleyişinde asıl olan birlikte hareket etmektir. Biz İzmir’de t am olara k bunu yapmak istiyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, bu şehirdeki tüm paydaşlarımızla Kent Vizyon ortaklığı kurarak yaşamanın ve birlikte hareket etmenin değerine inanıyoruz. Aylardır gerçekleştirdiğimiz İzmir Buluşmaları bu duruşumuzun bir sonucudur. İzmir’in temel sorunlarını bu halk buluşmaları ile tartışıyor ve onların çizdiği güzergahı takip ediyoruz”. Demokrasi hayatın içinde olmalı Konuşmasında demokrasinin önemine vurgu yapan Başkan Soyer, “Demokrasiyi kağıt üzerindeki haliyle değil, gerçek hayatın içinde yaşamanın elzem olduğu bir süreçteyiz. Tam da bu yaklaşımla hareket ediyor ve dünyada demokrasinin filizlendiği ilk yerlerden biri olan İzmir’i, tarihsel kökleri ve coğrafyasıyla bir bütün olarak görüyoruz. İzmir bunun öncülüğünü yapacak. Demokrasiden başka çaremiz yok. Demokrasiden yana umudumuzu korumak, elimizi taşın altına koymak mecburiyetindeyiz. Şayet iktidar önümüze set çekiyorsa, biz bir rüzgara dönüşüp üzerinden uçmalıyız. Eğer m erkezin bizi tek tipleştirme gibi bir gayreti varsa biz o vakit nehir olup akmalı, birbirimize daha çok karışmalıyız. Ne olursa olsun bir araya gelmenin başka bir kültür ve becerisini oluşturmak ve imeceye dayalı yeni bir örgütlenme biçimi oluşturmak üzerine kafa yormalıyız” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Belediyesi eski Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ise konuşmasında Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farklarına dikkat çekti. Demokrasiyi korumanın yolunun barıştan geçtiğinin altını çizen Mızraklı, “Eğer insanı, demokrasiyi, hukuk rejimini korumak istiyor, aydınlık, laik bir gelecek diyorsak hepimiz barış için bir dakikamızı, anımızı ayıralım” dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ortak akılla hareket etmenin önemine değinerek yerel yönetimlerin halk meclisleriyle bölge sorunlarına çözüm üretilebileceğini söyledi.



Başkan İlkay Girgin Erdoğan güçlü Türkiye için güçlü kadın, güçlü demokrasi ve güçlü yerel yönetimler vurgusu yaptı. Konuşmacılar kongrenin sonunda gelen sorulara yanıt verdi. Başkan Soyer, Karaburun ve Mordoğan’da beklenen kanal sistemi ile ilgili yatırımların en kısa sürede başlayacağını söyledi.





