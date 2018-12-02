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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Görüşme sonrası Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Görüşme sonrası Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Yıldırım'ın açıklaması

Bulduk 

-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

( ANKARA ) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra Yıldırım ve Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Yıldırım, görüşmek için neden olması gerekmediğini söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a nezaket ziyaretinde bulunduk. Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bizi ziyaret etmişti. Yeni dönemde Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem ziyaretimizi gerçekleştirdik" dedi.
Yıldırım, İstanbul Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya teşekkür ederek cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, Yıldırım'a teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, "Aynı zamanda Parlamento'daki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.
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