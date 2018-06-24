Görevlilerden Bakan Kurtulmuş’a telefon uyarısı

-Oyunu kullanması

-Sanıkları Dolaşması

-Vatandaşlarla konuşması

-Detaylar



( İSTANBUL - HD)- Bakan Kurtulmuş oyunu Küçükçekmece’de kullandı- Bakan Kurtulmuş, 18 yaşındaki sandık görevlilerini tebrik etti İSTANBUL



- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, oyunu Küçükçekmece’de kullandı. Oyunu kullanacağı sırada sandık görevlilerinin Bakan Kurtulmuş'a cep telefonu uyarısı yapması, gülüşmelere yol açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, oyunu Küçükçekmece Anadolu Lisesi’nde 1987 nolu sandıkta kullandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından okul bahçesinde karşılanan Bakan Kurtulmuş, burada bir süre vatandaşlarla görüştü. Oyunu kullanacağı sırada görevlilerin Bakan Kurtulmuş’a cep telefonu uyarısı yapması gülüşmelere yol açarken Bakan Kurtulmuş, üzerinde telefon bulunmadığını kaydetti.

Kurtulmuş, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Seçimlerin Türkiye’nin geleceği için hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bakan Kurtulmuş, “Şenlik havasında bir seçim kampanyasını icra ettik. Bugünde arzu ettiğimiz katılım oranlarının en yüksek oranda çıkmasıdır. Bu bir milli görevdir. Seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Türkiye her seçimde demokratik standartlarını yükseltiyor. Bugün de öyle olacak. Milletin kararı tercihi başımızın gözümün üstündedir" dedi.

Bakan Kurtulmuş daha sonra okuldaki diğer sanıkları dolaşarak vatandaşlarla selamlaştı. Bakan Kurtulmuş sandık görevlilerinin çok genç olduğu bir salona ise "burası örnek bir salon" diyerek sandık görevlilerin yaşlarını sordu. İki görevlinin 18 ve 19 yaşında olduğunu öğrenince gençleri tebrik eden Bakan Kurtulmuş daha sandık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çekildi. (YM-ÖFA

