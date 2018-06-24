Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Görevlilerden Bakan Kurtulmuş’a telefon uyarısı

Görevlilerden Bakan Kurtulmuş’a telefon uyarısı

Bakan Kurtulmuş’un okula gelişli

Seçim Kampanyası Hatıra Fotoğrafı Cep Telefonu Okul Bahçesi Basın Mensupları 

-Oyunu kullanması
-Sanıkları Dolaşması
-Vatandaşlarla konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL - HD)- Bakan Kurtulmuş oyunu Küçükçekmece’de kullandı- Bakan Kurtulmuş, 18 yaşındaki sandık görevlilerini tebrik etti İSTANBUL

- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, oyunu Küçükçekmece’de kullandı. Oyunu kullanacağı sırada sandık görevlilerinin Bakan Kurtulmuş'a cep telefonu uyarısı yapması, gülüşmelere yol açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, oyunu Küçükçekmece Anadolu Lisesi’nde 1987 nolu sandıkta kullandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından okul bahçesinde karşılanan Bakan Kurtulmuş, burada bir süre vatandaşlarla görüştü. Oyunu kullanacağı sırada görevlilerin Bakan Kurtulmuş’a cep telefonu uyarısı yapması gülüşmelere yol açarken Bakan Kurtulmuş, üzerinde telefon bulunmadığını kaydetti.
Kurtulmuş, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Seçimlerin Türkiye’nin geleceği için hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bakan Kurtulmuş, “Şenlik havasında bir seçim kampanyasını icra ettik. Bugünde arzu ettiğimiz katılım oranlarının en yüksek oranda çıkmasıdır. Bu bir milli görevdir. Seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Türkiye her seçimde demokratik standartlarını yükseltiyor. Bugün de öyle olacak. Milletin kararı tercihi başımızın gözümün üstündedir" dedi.
Bakan Kurtulmuş daha sonra okuldaki diğer sanıkları dolaşarak vatandaşlarla selamlaştı. Bakan Kurtulmuş sandık görevlilerinin çok genç olduğu bir salona ise "burası örnek bir salon" diyerek sandık görevlilerin yaşlarını sordu. İki görevlinin 18 ve 19 yaşında olduğunu öğrenince gençleri tebrik eden Bakan Kurtulmuş daha sandık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çekildi. (YM-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı