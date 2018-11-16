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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Çamyar: “Cumhurbaşkanımız ile olan görev ilişkimiz hiçbir zaman değişmeyecek”

Görevden uzaklaştırılan Ahmet Çamyar: “Cumhurbaşkanımız ile olan görev ilişkimiz hiçbir zaman değişmeyecek”

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Muhabbet Basın Toplantısı Toplantı Genel Başkan 

-Ahmet Çamyar'ın açıklaması

( ORDU ) ORDU

- İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile görevden uzaklaştırılan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan gönül ilişkilerinin bozulmayacağını belirterek, partinin yanında olduğunu ve hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ünye Belediye Başkanlığı makamında bir basın toplantısı yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilk olarak 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında siyasi hayatının başladığını hatırlattı. 5 yıldır Ünye’ye hizmet ettiklerini ve bugün karşılaştıkları durumun partinin kurumsal kimliği ile alakalı olmadığını belirten Çamyar, “Bugün karşılaştığım durumun partimizin kurumsal kimliği ile hiçbir alakasının olmadığı bütün kamuoyunun malumudur. Bu süreç partili kimliğimizden ya da dava şuurumdan hiçbir eksilmeye sebep olmayacaktır. Nefsini öldürenler için parti başkanı olmakla partinin hizmetlisi olmak, partinin çaycısı olmak arasında bir fark yoktur. Dava şuuru böyle bir şeydir. Amelinden şüphesi olmayan bir Müslüman ölüme giderken nasıl bir iç huzuru içinde ölüme gülümserse ben de bugün bu sonuca böyle tebessüm ediyorum. Büyük bir iç huzuru içindeyim” dedi.
"Cumhurbaşkanımız ile olan gönül muhabbetimde de en ufak bir endişe ve eksilme olmadığından bu sonucu kendilerinin bilgi ve takdirlerine emanet ediyorum" Çamyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile olan gönül ilişkilerinin hiçbir zaman bozulmayacağına işaret ederek, şunları söyledi: "Bugün geldiğim noktada Cumhurbaşkanımız ile olan gönül muhabbetimde de en ufak bir endişe ve eksilme olmadığından bu sonucu kendilerinin bilgi ve takdirlerine emanet ediyorum. Bizim partide çaycı olmak ile genel başkan olmanın hiç farkının olmadığını veya üye olmanın hiçbir farkının olmadığını bilen birisiyim. Onun için ha burada oturmuşuz, ha partimizin salt bir üyesi olarak görevimize devam etmişiz, bizim için hiç fark etmeyecektir. Biz ne yaptığımızı ve hangi irade ile çalıştığımızı biliyoruz. Bugün gönül rahatlığı ile makamımızdan ayrılıyoruz.” “Bu şarkı burada bitmez” Çamyar, yapılacak çok işleri olduğunu ve Ünye ilgili projelerinin olduğunu ifade ederek, "Şunu ifade edelim: Bizim bugün ortaya koyduğumuz Fatiha son değil bir başlangıçtır. Fatihalar son olmaktan öteye başlangıçlar için okunur. Cumhurbaşkanımız hiçbir şey yokken bir şiir okudu diye Pınarhisar Cezaevine giderken, ‘Bu şarkı burada' bitmez demişti. Ben de bu şarkı burada bitmez diyorum. Bizim alacağımız, gideceğimiz ve yapacağımız çok iş, gideceğimiz çok yol var. Kafamızda bu şehirle ilgili çok proje var. Bu şehir hizmet etmekten onurlu ve mutluyuz” şeklinde konuştu.

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