Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni - Mehmet Muharrem Kasapoğlu - ANKARA
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmzalanmasından detaylarGönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza TöreniANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanacak "Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
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