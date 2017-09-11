Gökçek'ten ODTÜ açıklaması

Aylin Nazlıaka Hakkında

Aylin Nazlıaka, 3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Babasının adı Mehmet Kenan, annesinin adı Göksel'dir. T.E.D. Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına Koç Holding’de başladı. 24 yaşındayken Türkiye’nin insan kaynakları alanında faaliyet gösteren ilk şirketlerinden biri olan HRM Danışmanlık'ı kurdu. 2001'de "Yılın İş Kadını", 2002'de "ODTÜ Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "...

devamı Aylin Nazlıaka, 3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Babasının adı Mehmet Kenan, annesinin adı Göksel'dir. T.E.D. Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına Koç Holding’de başladı. 24 yaşındayken Türkiye’nin insan kaynakları alanında faaliyet gösteren ilk şirketlerinden biri olan HRM Danışmanlık'ı kurdu. 2001'de "Yılın İş Kadını", 2002'de "ODTÜ Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "...

Melih Gökçek Hakkında

Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...

devamı Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...