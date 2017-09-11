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11 Eylül 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Gökçek'ten ODTÜ açıklaması

Gökçek'ten ODTÜ açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Aylin ' in derdi başka tekrar CHP ' ye dönmek istiyor ama kızcağızı almıyorlar. Ben buradan rica ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu ' na. Aylin ' i affet partiye yeniden al, bak bu kadar gayret ediyor bana bu kadar çatıyor bu kızı ödüllendirmek lazım. Aylin ' in üstün gayretleri nedeniyle, Ankapark ' ta bulunan ' Bal Kabağı ' heykelini ona hediye ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Aylin Nazlıaka Melih Gökçek Kemal Kılıçdaroğlu 

Aylin Nazlıaka Hakkında
Aylin Nazlıaka, 3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Babasının adı Mehmet Kenan, annesinin adı Göksel'dir. T.E.D. Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına Koç Holding’de başladı. 24 yaşındayken Türkiye’nin insan kaynakları alanında faaliyet gösteren ilk şirketlerinden biri olan HRM Danışmanlık'ı kurdu. 2001'de "Yılın İş Kadını", 2002'de "ODTÜ Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "...
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Melih Gökçek Hakkında
Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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