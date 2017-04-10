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10 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Gökçek'ten kontrollü darbe iddiasına ilişkin açıklama

Gökçek'ten kontrollü darbe iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ' kontrollü darbe ' iddialarına ilişkin, “Bu kontrollü darbe işinin arkasında FETÖ var. FETÖ ' den gelen talimat neticesinde bu söylemi yaymaya başladılar. Hatta daha önce bu FETÖ ' nün daha önce kendisinin söylemdir” dedi.

15 Temmuz Darbesi 15 Temmuz Darbe Girişimi Melih Gökçek Kemal Kılıçdaroğlu Fetö Terör Örgütü 

Melih Gökçek Hakkında
Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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