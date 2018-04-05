Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı Uslu: 'Afganlılarla ilgili tedbirler alınmış durumda' Haberi

-yetkililerden birfing alınması

-konteyner kentte inceleme

-konteyner kent detaylar

-komisyon başkanı açıklama



( KAHRAMANMARAŞ ) Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı Uslu: "Afganlılarla ilgili tedbirler alınmış durumda"- TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun alt komisyonu olan Göç ve Uyum Komisyonu, Kahramanmaraş konteyner kentte incelemelerde bulundu KAHRAMANMARAŞ



- Göç ve Uyum Komisyon Başkanı Atay Uslu, "Afganlılarla ilgili uluslararası koruma prosedürlerini uyguluyoruz" dedi.

Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun başkanlığında AK Parti, CHP, MHP ve HDP milletvekillerinden oluşan komisyon, Kahramanmaraş'ta sığınmacıların bulunduğu konteyner kentte incelemede bulundu. Konteyner kentte yetkililerden brifing alan heyet, daha sonra mültecilerle buluştu. Komisyon başkanı Atay Uslu, Afganistan'dan yaşanan göç dalgasıyla ilgili olarak, "Avrupa’ya doğru göç hareketleri Afganistan üzerinden her yıl oluyor, yine bu dönemde de oluyor. Türkiye bununla ilgili tedbirleri almış durumda" dedi.

Üçüncü kırılma noktasının Afganistan olduğunu buradan da ciddi bir şekilde hareket olduğunu belirten Uslu, "Buradaki kırılma noktasından ortaya çıkan harekette de önce Pakistan, sonra İran, sonra Türkiye, sonra Avrupa ülkelerine doğru bir hareketlenme var. Bence tüm dünyanın, bu konuda çalışan tüm uluslar arası kuruluşların kaynak ülkelerdeki sorunları nasıl halledebiliriz? Neden sığınmacı hareketleri, düzensiz göç hareketleri hızla artıyor? Bu coğrafyadaki istikrarı nasıl sağlıyoruz sorusuna cevap araması gerekiyor. Maalesef bugün uluslararası kuruluşlar, BM’nin alt kuruluşları, bu işle ilgilenen mülteciler yüksek komisyonu veya uluslararası göç örgütü gibi veya diğer sivil toplum kuruluşlarının hepsi ölen göçmenleri veya hareket halindeki göçmenleri sayan istatistik kuruluşlar haline geldi. Oradan istatistik kuruluşlarından uzaklaşıp hakikaten insani rollerine geri dönmesi gerekir. Bu hareketlerin durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa’ya doğru göç hareketleri Afganistan üzerinden her yıl oluyor, yine bu dönemde de oluyor. Türkiye bununla ilgili tedbirleri almış durumda. Bunlarla ilgili hem idari gözetim, güvenlik anlamında idari gözetim süreçlerini işletiyor, hem gerekiyorsa sınır ötesi, sınır dışı etme süreçlerini işletiyor ama bir sığınmacı baş vurusu varsa da bununla da ilgili uluslararası koruma prosedürlerini işletiyor" diye konuştu.

Heyet daha sonra konteyner kentte Suriyeli ve Iraklı mültecilerin yaşadığı barınma merkezini ziyaret ederek kentten ayrıldılar. (HLL-

