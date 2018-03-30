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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Giresun'daki üçlü savunma bakanları zirvesine doğru - ORDU

Giresun'daki üçlü savunma bakanları zirvesine doğru - ORDU

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin havalimanına gelişinden detaylar - Canikli'nin açıklaması - Zirveye katılacak Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları, Ordu - Giresun Havalimanı'na geldiORDU (AA) - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları yarın Giresun'da düzenlenecek üçlü zirveye katılmak için kente geldi.Kümbet yaylasındaki Bor Otel'de düzenlenmesi planlanan üçlü zirve öncesi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Ordu - Giresun Havalimanı'na geldi.Ayrı uçaklarla havalimanında gelen 3 bakan, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve diğer ilgililerce karşıladı.Bakan Canikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın düzenleyecekleri toplantı sonrasında diğer bakanlarla, çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

Bakanlar Canikli, İzoria ve Hasanov, konaklayacakları otele hareket etti.Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanlarının katılacağı zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamaları bekleniyor.

General Üçlü Zirve Toplantı 

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