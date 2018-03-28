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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba - Elektrik kesintileri - MARDİN

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba - Elektrik kesintileri - MARDİN

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın STK temsilcileri ile toplantısından detaylar - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gençlerle sohbet detayları - Fakıbaba'nın elektrik kesintileriyle alakalı açıklaması Mardin 'deki elektrik kesintileri - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Elektrik, enerji yok dediler ve hemen iki tarafla da konuştuk. İnşallah hemen şimdi telefon edip enerjiyi verdireceğiz. Onlar mutlu olacaklar biz de Mardin 'imize bir şeyler kazandırmanın büyük mutluluğuyla Ankara'ya gideceğiz"MARDİN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin 'de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili, "Elektrik, enerji yok dediler ve hemen iki tarafla da konuştuk. İnşallah hemen şimdi telefon edip enerjiyi verdireceğiz. Onlar mutlu olacaklar, biz de Mardin 'imize bir şeyler kazandırmanın büyük mutluluğuyla Ankara'ya gideceğiz." dedi.
Bakan Fakıbaba çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte beraberinde Vali Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez ile bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Toplantının ardından açıklama yapan Fakıbaba, kentte son günlerde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Fakıbaba, şunları söyledi:"Problem var gibiydi, vardı. Gelirken Mardin li hemşehrilerimin dürüstlüğünden samimiyetinden çok emin olarak geldim ve çözeceğimize inanarak geldim. Bu çözümde Sayın Valimizin, il başkanımızın, milletvekillerimizin sivil toplum örgütlerimizin velhasıl bütün Mardin li hemşehrilerimin çok büyük katkısı oldu. Haklı istekleri vardı. Elektrik, enerji yok dediler ve hemen iki tarafla da konuştuk. İnşallah hemen şimdi telefon edip enerjiyi verdireceğiz. Onlar mutlu olacaklar, biz de Mardin 'imize bir şeyler kazandırmanın büyük mutluluğuyla Ankara'ya gideceğiz."Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programına" da katılan Fakıbaba, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

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