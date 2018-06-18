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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan seçeceğiz’’'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan seçeceğiz’’'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak miting detay

Belediye Başkanı Bakanlık Allah İran Seçimleri Teröristler 

-Bakan gazetecilerin sorusunu cevapladı

( KASTAMONU ) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan seçeceğiz’’" KASTAMONU

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesini ziyaret etti. Tosya Belediyesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, belediye başkanı Kazım Şahin tarafından ilçenin talepleri konusunda kısa bir sunum yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak daha sonra vatandaşların toplandığı meydanda Tosyalılara seslendi. Mitingde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her şey istenildiği gibi. İnşallah ilk turda seçimleri kazanacağız. Bunun en güzel cevabını dün İstanbul’da yapılan miting verdi " dedi.
Tosya ilçesine bakanlık olarak çok önemli sportif tesisler kazandıracaklarının müjdesini veren Bakan Bak, "Bunu sözünü şimdiden veriyoruz. Ayrıca Kastamonu’ya 12 bin kişilik bir stadyum yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhur İttifakı ezici bir çoğunlukla kazanacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı olarak yeniden başkan seçilecektir. Ülkemizin büyümesi için güçlü ittifak için Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan seçeceğiz’’ dedi.
"FETÖ'den temizlenen Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor’’ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz sonrası içinde yaptığı temizlik ile teröristlere adeta kan kusturduğunu söyleyen Bak, "Yaptığı başarılı operasyonlarla Afrin’de ve Kandilde Türk bayrağını dalgalandırıyor. Milli silahlarımızla hiçbir ülkeye bağlı olmadan bu operasyonları gerçekleştiriyoruz’’ dedi.
HDP'li Selahattin Demirtaş’ın TRT yaptığı seçim konuşmasını değerlendiren Bak, "Milletimiz 24 Haziran seçimlerinde gerekli cevabı verecek ve 25 Haziran’da Türkiye Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir güne uyanacaktır’’ dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak miting sonrası vatandaşlarla tek tek tokalaştı.
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