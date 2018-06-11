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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Böylesine tesisler daha önce yoktu.Şu anda yapılan eserler Avrupa’da bile yok'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Böylesine tesisler daha önce yoktu.Şu anda yapılan eserler Avrupa’da bile yok'

Törenden detaylar

Açılış Töreni Uyuşturucu Çamaşır Makinesi Amatör İstiklal 

-Bakan Özhaseki'nin konuşması
-Bakan Bak'ın konuşması
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Böylesine tesisler daha önce yoktu.Şu anda yapılan eserler Avrupa’da bile yok" KAYSERİ

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör spora önem verdiklerini söyleyerek, "Türkiye bulunan spor tesisleri Avrupa'da bile yok" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.
Burada bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye’nin istiklalini, istikbalini ve beka meselesini konuşuyoruz. Güneydoğu da 3 yıl süren çukur eylemleri ile 23 vilayetini koparıp bir terör devleti oluşturmak isteyenler ile bir savaş veriyoruz. Oradaki katiller ordusuna gereken cevabı verdik. Şehirlerimiz, ilçelerimiz ve dağlarımız temizlendi. 2018 yılında PKK’ya en son katılım 45 kişiye düşmüş. Eskiden binlerceydi. O katillerden 5 bin kişiyi öldürün, 6 bin kişi dağa çıkıyordu. Şimdi bitiyor" dedi.
Sporun bir disiplin ve sevgi olduğunu söyleyerek, amatör spora önem verdiklerini kaydetti.
Türkiye'de bulunan spor tesislerinin Avrupa'da bile olmadığını kaydeden Bak, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada gençler için harika bir tesis yapılmış. Spor demek, sevgi demektir. Spor demek, disiplin demektir. Spor demek, birlikte hareket etmek demektir. O yüzden şuanda burada yaptığımız açılışta hep birlikte olmalıyız. Bu tesisler sizin için yapılıyor. Böylesine tesisler daha önce yoktu. Çamurlar vardı. Soğuk duşlar vardı ve imkansızlıklar vardı. Şuanda yapılan eserler Avrupa’da bile yok. Bunun kıymetini bilelim. Bizler spor yaptığımızda sıcak su akmazdı. Antrenmandan sonra malzememizi yıkayacak çamaşır makinesi yoktu. Her şey bir bodrum altındaydı. Sahalarda taş, çamur her şey vardı. Burada muhteşem bir tesis ve her kulüp için ayrı ayrı odalar var. Amatör kulüplerin antrenörleri bir kahramandır. Onlar mahallelerdeki gençleri içkiden, sigaradan ve uyuşturucudan uzak tutup gençlerin topluma faydalı birer birey olmaları için uğraşırlar. Gençler, sizlere sunulan bu imkanları çok iyi değerlendirin." Konuşmaların ardından spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

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