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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gençlik Merkezi, Hasköylü gençlerin ayağına geldi - MUŞ

Gençlik Merkezi, Hasköylü gençlerin ayağına geldi - MUŞ

- Öğrencilerin masa tenisi, basketbol, satranç, mini golf oynamaları - Öğrencilerin halay çekmesinden detay - 12 Sınıf Öğrencisi Aynur Bahşı röportaj - Gençlik Lideri Rıdvan Taşdemir röportaj - Okul Müdürü Neslihan Göngür'ün açıklamasıGençlik Merkezi, Hasköylü gençlerin ayağına geldiMUŞ (AA) - Muş Gençlik Spor ve Hizmetleri Müdürlüğünce Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Hasköy'de öğrencilere yönelik çeşitlik etkinlikler düzenlendi.
Muş Gençlik Merkezince, Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde etkinlik düzenlendi.
Gençlik Lideri Rıdvan Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında İl genelinde 40 okulda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bugüne kadar 8 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:"Proje kapsamında öğrencilerimize masa tenisi, satranç, basketbol, boks ve halk oyunları gibi değişik etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyor hemde sportif faaliyetleri öğreniyor. Gittiğimiz her okulda ilgi görüyoruz. Çocuklarımız hem spor yapıp stres atıyor hemde kendileri için farklı bir çalışma oluyor."Okul Müdürü Neslihan Göngür de etkinliğin öğrenciler için iyi bir moral olduğunu dile getirdi.Okulun 12 sınıf öğrencisi Aynur Bahşı, ilk kez okullarında böyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, etkinliğin kendilerine motivasyon sağladığını söyledi.

Masa Tenisi Satranç Basketbol Öğrenciler Halk Oyunları 

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