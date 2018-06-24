Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Gelinliğiyle sandık başına gitti

Gelinliğiyle sandık başına gitti

Çiftin okula gelmesinden görüntü

Gelin Arabası Memur Irak 

-Oy kullanacakları sandığa gelişleri ve kayıt işlemleri
-Büşra Masatlı’nın oy kullanması ve konuşması
-Çiftin okuldan ayrılmaları ve araçtan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde yeni evlenecek olan çift gelinlik ve damatlıklarıyla sandık başına gelerek oy kullandı. Düğün günleri seçimle günüyle çakışan Alanya Belediyesi’nde memur olarak görev yapan çift 26 yaşındaki Büşra Masatlı ile 27 yaşındaki Ali Gök, Alanya Fevzi Alaettinoğlu Lisesi’ne kurulan 1154 sandıkta oylarını kullanmak için gelin arabasıyla geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla sandık görevlilerine kayıt yaptıran çift perdeye kabine giderek oyunu kullandı. Ardından sandık başına gelen Büşra Masatlı “Seçimlerimiz tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Düğün günümüze denk gelmesi bizim için hoş bir anı oldu. Umuyoruz ki bu günümüz gibi her günümüz düğün havasında geçer” diyerek oyunu sandığa bıraktı. Oylarını kullanan çift düğün ‘Aşk ittifakı’ yazan gelin arabalarına binerek düğün salonuna gitti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı