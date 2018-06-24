Gelinliğiyle sandık başına gitti

-Oy kullanacakları sandığa gelişleri ve kayıt işlemleri

-Büşra Masatlı’nın oy kullanması ve konuşması

-Çiftin okuldan ayrılmaları ve araçtan detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde yeni evlenecek olan çift gelinlik ve damatlıklarıyla sandık başına gelerek oy kullandı. Düğün günleri seçimle günüyle çakışan Alanya Belediyesi’nde memur olarak görev yapan çift 26 yaşındaki Büşra Masatlı ile 27 yaşındaki Ali Gök, Alanya Fevzi Alaettinoğlu Lisesi’ne kurulan 1154 sandıkta oylarını kullanmak için gelin arabasıyla geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla sandık görevlilerine kayıt yaptıran çift perdeye kabine giderek oyunu kullandı. Ardından sandık başına gelen Büşra Masatlı “Seçimlerimiz tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Düğün günümüze denk gelmesi bizim için hoş bir anı oldu. Umuyoruz ki bu günümüz gibi her günümüz düğün havasında geçer” diyerek oyunu sandığa bıraktı. Oylarını kullanan çift düğün ‘Aşk ittifakı’ yazan gelin arabalarına binerek düğün salonuna gitti.

