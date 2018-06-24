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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Gelinliğiyle oyunu kullandı Haberi

Gelinliğiyle oyunu kullandı Haberi

Gelinliğiyle oy kullanması

Düğün Töreni 

-Detaylar

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaşayan ve düğünü seçim gününe denk gelen Esra Hanedar, kuaförden sonra gelinliği ile sandık başına gitti. Gelin Esra Hanedar, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelinliğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Gelen Hanedar'ın akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde kuaförden çıktıktan sonra akrabaları ve arkadaşları ile birlikte oyunu kullanması vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Domaniç Ortaokulu'ndaki 1006 numaralı sandıkta oyunu kullanan gelin Esra Hanedar, “Düğün törenimiz öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyumu kullandım. Bizim için unutulmaz bir an oldu. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” dedi.

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