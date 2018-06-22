'Geçmiş Türkiye'de yaşananlar hikaye gibi' - İZMİR
"Geçmiş Türkiye'de yaşananlar hikaye gibi" - İZMİR - AK Parti İzmir milletvekili adayı Fatma Nur Gündüzpolat'ın seçim çalışmasından görüntüler - Fatma Nur Gündüzpolat ile röportaj"Geçmiş Türkiye'de yaşananlar hikaye gibi" - AK Parti'nin 20 yaşındaki İzmir milletvekili adayı Fatma Nur Gündüzpolat, büyüklerinden dinlediği eski Türkiye'de yaşanılanları genç seçmenlere aktarıyor - Fatma Nur Gündüzpolat:"Ülkemizin şu anki rahat koşulları altında baktığımda, büyüklerimin anlatımlarındaki geçmiş Türkiye'nin sıkıntılarına çok şaşırıyorum. Anlatılanlar hikaye gibi sanki"İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - AK Parti'nin genç milletvekili adaylarından 20 yaşındaki Fatma Nur Gündüzpolat, büyüklerinden dinlediği "eski Türkiye"yi İzmir 'deki genç seçmenlere anlatarak seçimlerde destek istiyor.İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Gündüzpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri ülkeye hizmet etme hayali olduğunu, Türkiye'nin başarı öyküsünde bir harf de olsa katkı koymak adına siyasete girdiğini anlattı.Siyasete girerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere sunduğu fırsatlardan cesaret aldığını dile getiren Gündüzpolat, " İzmir milletvekili adayı olarak siyasete girdiğimde genç arkadaşlarımdan, büyüklerimden ailemden ve çevremden hep çok güzel tepkiler aldım. Özellikle bu yaşta bu yola baş koymak, cesaret etmek ve özgüvenimden dolayı tebrikler alıyorum." diye konuştu. Milletvekili aday listelerinde isminin açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başladığını belirten Gündüzpolat, halkla kurduğu diyaloglarda genç olmanın avantajlarını kullandığını ifade etti. Sahada olumlu tepkiler aldığını aktaran Gündüzpolat, şunları belirtti:"Sabah çıkıyoruz, evimize gece geç saatlerde giriyoruz. Genç arkadaşlarım öncelikle çok iyi karşılıyorlar. Beni görünce şaşıranlar oluyor. Sonrasında onlarla konuşuyorum, partimizi anlatıyorum. Büyüklerimiz beni görünce onlar daha çok şaşırıyorlar. Genç yaşta bir milletvekili adayını karşılarında görünce onların da desteklerini alıyoruz. Gençlerle karşılaştığımızda öncelikle kendimi tanıtıyorum, onlar da genç bir arkadaşlarını karşılarında milletvekili adayı olarak gördüklerinde şaşırıyorlar."Gündüzpolat, gençlere geçmiş Türkiye'yi anlattığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Diyorum ki biz güçlü Türkiye'de rahat koşullar altında sorun yaratan değil, sorun çözen bir partinin iktidarıyla büyüdük. Ben hep büyüklerimden geçmişte neler yaşadığımızı dinliyorum. Onun üzerine araştırmalar yapıyorum. Türkiye'nin geçmişte neler yaşadığını onları da anlatılanlardan biliyorum. Genç arkadaşlarıma da hep bunları anlatıyorum. Hastane kuyruklarını, ilaç bulunamadığı dönemleri, ekmek kuyruklarında beklemeyi, ölülerin bile hastanelerde rehin kaldığı durumları anlatıyorum. Eğitim de ücretsiz kitapların sıralara gelmesini, bize sunulan fırsatları anlatıyorum. Gençlere en çok değer veren partinin AK Parti olduğunu ve gençlere hayallerini gerçekleştirme fırsatını veren partinin de AK Parti olduğunu aynı zamanda gencine en çok güvenen partinin de AK Parti olduğunu anlatıyorum. Böylelikle arkadaşlarım da bana hak veriyorlar. 'Söylediklerin çok mantıklı. Ben de ilk oyumu AK Parti'ye atacağım.' diyorlar." - "AK Parti ile büyüyen çocuklarız"Seçimlerde 1 milyon 650 bin gencin ilk kez oy kullanacağına dikkati çeken Gündüzpolat, "Türkiye'de rahat koşullar altında yetişmiş çocuklarız. AK Parti ile büyüyen çocuklarız. Bu yüzden gelecek nesillerinde daha iyi koşullar altında yetişebilmesi, onlara daha iyi fırsatlar sunulabilmesi, ülkemizin güçlenerek şahlanması için bütün oyların, özellikle de ilk oyların AK Parti'ye verilmesini istiyorum." çağrısı yaptı.Gündüzpolat, AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde 4 yaşında olduğunu aktararak, "4 yaşına kadar bir şey hatırlamamız çok mümkün olmuyor. Ülkemizin şu anki rahat koşulları altında baktığımda, büyüklerimin anlatımlarındaki geçmiş Türkiye'nin sıkıntılarına çok şaşırıyorum. Sanki bir hayal gibi geliyor. Şimdi nasıl yeni doğan bir çocuk teknolojinin olmadığını düşünemeyeceği gibi ben de bu koşullar altında eski Türkiye'nin halini düşünemiyorum. Anlatılanlar hikaye gibi sanki." diye konuştu. TBMM'de gençlerin temsilcisi olmak istediğini ifade eden Gündüzpolat, onların sesi, soluğu olmak için yola çıktığını, sorunlarını Meclise taşımayı hedeflediğini belirtti. Bir gencin halinden en iyi başka gencin anlayacağını dile getiren ve akranlarını siyasete davet eden Gündüzpolat, "Çünkü bizim ülkemiz genç nüfus oranı oldukça fazla olan bir ülke. Bu genç nüfus oranını her alanda değerlendirmeliyiz. Gençlerin enerjisini, dinamikliğini ve çağımıza uygun duygu, düşünce ve bilgilerini aktarmaları için onları siyasetin içine davet ediyorum." sözlerine yer verdi.